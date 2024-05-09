Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий. Эксперт подчеркивает, что Кремль не оставляет попыток убийства представителей руководства Украины.

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СБУ провела уникальную спецоперацию по разоблачению сети агентов 5-й службы ФСБ России, которая готовила убийство Зеленского и руководителей украинских спецслужб. Подчиненными Малюка задержаны агенты высокого уровня – двух полковников (!!!) Управления госохраны. Они уличены в государственной измене и пособничестве в совершении теракта. Речь шла об особом уровне угрозы, ведь возможности людей такого уровня с УГО действительно большие,

– считает Голобуцкий.

Политолог отмечает, что СБУ спасла жизнь главы ГУР Кирилла Буданова, предотвратив покушение на его жизнь.

"Операция с терактом против Буданова была уже на финальной стадии. Именно о детальной подготовке покушения накануне Пасхи говорится в разговорах предателей из УГО с российскими кураторами", – акцентирует эксперт.

СБУ Малюка еще раз доказала, что находится на шаг впереди россиян. Служба подтвердила свой высокий профессиональный уровень, в очередной раз сработав на опережение. С начала полномасштабного вторжения врагу не удалось провести ни одного покушения на украинских чиновников. У россиян есть отдельное подразделение задачей которого является покушения на первых лиц Украины и диверсии на нашей территории – его работа полностью провалена благодаря нашей контрразведке,

– резюмирует Голобуцкий.

Напомним ранее стало известно, что СБУ задержала двух полковников Управления госохраны. Они были уличены в государственной измене и пособничестве в совершении теракта с целью ликвидации украинского чиновника. Также агенты России готовили покушение на Президента Украины Владимира Зеленского.

