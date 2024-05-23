Кроме того, в результате российского удара по Харькову были повреждены автомобили, жилые дома, автомойка, магазины и тому подобное. Также в городе были пострадавшие.

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В кафе в Харькове, где было попадание, должно было состояться мероприятие

Елена Куценко, администратор кафе в Харькове, которое сегодня получило повреждения в результате авиаудара России, рассказала, что вечером в этом заведении должны были праздновать день рождения. На праздник планировали собраться 20 человек.

Нельзя так говорить, но это чудо, что прилетело в два, а не в пять – потому что были бы жертвы,

– отметила она.

Женщина также объяснила, что во время авиаудара был громкий звук, и она решила, что это был самолет, потому что даже на землю не упала.

"И когда раздался взрыв, то от него нас бросило на землю. У меня у друга день рождения, я жила в Дергачах с мужем, у меня и там дом разбило. Это ужасно, я не знаю, это не люди, это не с нашей планеты те, кто это делает", – сказала Елена.

В то же время у харьковчанина Игоря Демченко в результате российского авиаудара был поврежден автомобиль.

Слава Богу, все нормально. Будем восстанавливать. Спасибо, Боже, что сами остались живы,

– сказал мужчина.

Кроме того, руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал журналистам, что россияне обстреляли Харьков УМПБ Д-30. Сейчас правоохранители изучают обломки этого боеприпаса, которые разбросались по месту попадания.

Россия обстреляла Харьков 22 мая