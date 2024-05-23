Кроме того, в результате российского удара по Харькову были повреждены автомобили, жилые дома, автомойка, магазины и тому подобное. Также в городе были пострадавшие.
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В кафе в Харькове, где было попадание, должно было состояться мероприятие
Елена Куценко, администратор кафе в Харькове, которое сегодня получило повреждения в результате авиаудара России, рассказала, что вечером в этом заведении должны были праздновать день рождения. На праздник планировали собраться 20 человек.
Нельзя так говорить, но это чудо, что прилетело в два, а не в пять – потому что были бы жертвы,
– отметила она.
Женщина также объяснила, что во время авиаудара был громкий звук, и она решила, что это был самолет, потому что даже на землю не упала.
"И когда раздался взрыв, то от него нас бросило на землю. У меня у друга день рождения, я жила в Дергачах с мужем, у меня и там дом разбило. Это ужасно, я не знаю, это не люди, это не с нашей планеты те, кто это делает", – сказала Елена.
В то же время у харьковчанина Игоря Демченко в результате российского авиаудара был поврежден автомобиль.
Слава Богу, все нормально. Будем восстанавливать. Спасибо, Боже, что сами остались живы,
– сказал мужчина.
Кроме того, руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал журналистам, что россияне обстреляли Харьков УМПБ Д-30. Сейчас правоохранители изучают обломки этого боеприпаса, которые разбросались по месту попадания.
Россия обстреляла Харьков 22 мая
- В Харькове 22 мая около 13:50 около 13:50 прогремели взрывы. Россия нанесла по городу авиаудары с территории Белгородской области.
- По данным Харьковской областной прокуратуры, количество раненых в результате ударов по Харькову составляет по меньшей мере 12 человек. Правоохранители отметили, что в больницу доставили 16-летнего парня.
- Кроме того, в результате удара пострадал и водитель троллейбуса, который был в эпицентре попадания. Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии, ему ампутировали ногу.