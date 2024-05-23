Житель поврежденного обстрелом дома Артем рассказал 24 Каналу, что после взрыва он позвонил родным и начал вызывать соответствующие службы. Парень побежал на помощь соседям. Отметим, что россияне ударили по городу около 14-ти часов.

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"Полетело стекло. За спиной было еще одно стекло, но была гардина. Открыл дверь, постучал соседям, чтобы до них добраться. Мало ли что с ними, неизвестно. Потом начали говорить, чтобы все выходили. Я взял кота", – сказал Артем.

В результате вражеской атаки повреждена кофейня. Ее владелец потерял единственный источник дохода.

"Работали с 1995-го года. Начинали как летняя площадка. Впоследствии потихоньку отстроили. Теперь все потеряли. Я остался без ничего", – рассказал владелец разрушенной обстрелом кофейни.

Враг терроризирует Харьков

В прокуратуре Харьковской области отметили, что Россия атаковала город УМПБ Д-30. Его калибр – 30 сантиметров.

Именно этими управляемыми авиационными бомбами, начиная с марта текущего года, российские военные обстреливают город Харьков. Один человек находится в тяжелом состоянии в больнице. Это водитель троллейбуса, который в то время находился возле эпицентра попадания,

– рассказал руководитель прокуратуры Харьковской области Александр Фильчаков.

Врачи спасли одну ногу мужчины. Другую – пришлось ампутировать.

Бред российской пропаганды

Российская пропаганда тем временем искажает реальность, которая происходит в Харькове и области. Пропагандисты заявили, что обстрел детского сада в Чугуеве – это якобы "поражение украинского войска". Однако, это было обычное пустое образовательное учреждение. Там не учились дети, но было несколько сотрудников.

Кроме того, враг ударил по Холодногорскому району Харькова. Захватчики заявили, что якобы "ударили по украинским военным". ОднакоЮ там разрушены здания предприятия, которое не работает.

Обстрел Харькова 22 мая