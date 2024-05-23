Мешканець пошкодженого обстрілом будинку Артем розказав 24 Каналу, що після вибуху він подзвонив рідним та почав викликати відповідні служби. Хлопець побіг на допомогу сусідам. Зазначимо, що росіяни вдарили по місту близько 14-ї години.

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"Полетіло скло. За спиною було ще одне скло, але була гардина. Відкрив двері, постукав сусідам, аби до них дістатися. Мало що з ними, невідомо. Потім почали говорити, щоби всі виходили. Я взяв кота", – сказав Артем.

Унаслідок ворожої атаки пошкоджена кав'ярня. Її власник втратив єдине джерело прибутку.

"Працювали з 1995-го року. Починали як літній майданчик. Згодом потихеньку відбудували. Тепер усе втратили. Я залишився без нічого", – розказав власник зруйнованої обстрілом кав'ярні.

Ворог тероризує Харків

У прокуратурі Харківської області зазначили, що Росія атакувала місто УМПБ Д-30. Його калібр – 30 сантиметрів.

Саме цими керованими авіаційними бомбами, починаючи з березня поточного року, російські військові обстрілюють місто Харків. Одна людина перебуває у важкому стані в лікарні. Це водій тролейбуса, який на той час перебував біля епіцентру влучання,

– розказав керівник прокуратури Харківської області Олександр Фільчаков.

Лікарі врятували одну ногу чоловіка. Іншу – довелося ампутувати.

Маячня російської пропаганди

Російська пропаганда тим часом викривлює реальність, яка відбувається у Харкові та області. Пропагандисти заявили, що обстріл дитячого садочка у Чугуєві – це буцімто "ураження українського війська". Однак, це була звичайна порожня освітня установа. Там не вчилися діти, проте було кілька співробітників.

Окрім того, ворог ударив по Холодногірському району Харкова. Загарбники заявили, що нібито "вдарили по українських військових". Проте, там зруйновані будівлі підприємства, яке не працює.

Обстріл Харкова 22 травня