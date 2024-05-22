Одна жінка поранена та семеро людей звернулися за медичною допомогою. Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що будівля дитячого садка сильно пошкоджена.

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"Це будівля дитячого садочку. Черговий навчальний заклад потрапив під удар. Мішенню став освітній заклад, який не працював, який стояв порожній. Ми бачимо з повітря, наскільки сильно пошкоджений. Це дві С-400 вгатили по цій будівлі", – сказала вона.

Також постраждали житлові будинки, приватні та багатоповерхові, які були поруч. Крім того, пошкоджена лінія електропередачі. До вечора 22 травня обіцяють повернути електрику у квартали Чугуєва, яких торкнувся цей обстріл.

Другий день поспіль Росія вдарила по навчальному закладу

Анна Черненко зазначила, що це другий день поспіль, коли росіяни б'ють по навчальних закладах. У вівторок, 21 травня, під удар потрапили дитячий садочок і школа у селищі Золочів Богодухівського району. Там ворог випустив чотири КАБи по центру населеного пункту. Там дуже сильні руйнації.

Окрім навчальних закладів, також багатоповерхові і приватні житлові будинки. Також повністю вигорів місцевий ринок, кіоски, які там розташовані. Їх відновити вже просто неможливо. Дуже сильна пожежа була через цей удар,

– підкреслила кореспондентка.

Росіяни б'ють по навчальних закладах: останнє