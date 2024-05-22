Одна жінка поранена та семеро людей звернулися за медичною допомогою. Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що будівля дитячого садка сильно пошкоджена.
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"Це будівля дитячого садочку. Черговий навчальний заклад потрапив під удар. Мішенню став освітній заклад, який не працював, який стояв порожній. Ми бачимо з повітря, наскільки сильно пошкоджений. Це дві С-400 вгатили по цій будівлі", – сказала вона.
Також постраждали житлові будинки, приватні та багатоповерхові, які були поруч. Крім того, пошкоджена лінія електропередачі. До вечора 22 травня обіцяють повернути електрику у квартали Чугуєва, яких торкнувся цей обстріл.
Другий день поспіль Росія вдарила по навчальному закладу
Анна Черненко зазначила, що це другий день поспіль, коли росіяни б'ють по навчальних закладах. У вівторок, 21 травня, під удар потрапили дитячий садочок і школа у селищі Золочів Богодухівського району. Там ворог випустив чотири КАБи по центру населеного пункту. Там дуже сильні руйнації.
Окрім навчальних закладів, також багатоповерхові і приватні житлові будинки. Також повністю вигорів місцевий ринок, кіоски, які там розташовані. Їх відновити вже просто неможливо. Дуже сильна пожежа була через цей удар,
– підкреслила кореспондентка.
Росіяни б'ють по навчальних закладах: останнє
- 22 травня окупанти завдали удару по центральній частині Чугуєва. відомо, що пошкодження зазнала будівля дитячого садку. Спочатку голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що надійшла інформація про постраждалу внаслідок обстрілу 21-річну жінку.
- Пізніше стало відомо, що потерпілих від удару більше. Вибухові поранення отримали чотири людини: 28-річний чоловік, 22, 55 та 65-річні жінки – їх відправили до лікарні. Ще одна жінка 77 років отримала гостру реакцію на стрес.
- Станом на 10:00 кількість постраждалих у Чугуєві зросла до 7. Була госпіталізована 41-річна жінка. Також за допомогою звернулася 42-річна жінка. Обидві у середньому стані. Станом на 12:00 у прокуратурі заявили про 8 постраждалих.
- 21 травня ворог здійснив масоване бомбардування Золочева, що у Богодухівському районі. Окупанти скинули КАБи на дошкільний навчальний заклад та ринок. Там виникли пожежі площею 400 та 1500 метрів квадратних, а також численні руйнування. На щастя, обійшлося без постраждалих.