Повітряні сили повідомляли про пуск керованих авіабомб з боку Росії. Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати загрозу та у разі оголошення тривоги негайно прямувати в укриття. Зазначимо, що майже одночасно вибух пролунав й у Дніпрі.

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Вибух у Харкові

О 13:46 у Харкові пролунав вибух. Всього за хвилину там повторно чули гучний звук. Інформацію про російську атаку підтвердив мер міста Ігор Терехов.

Харківʼяни, обережно! У місті пролунало кілька вибухів,

– написав він.

Зазначимо, що ще о 13:17 Повітряні Сили попередили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині. О 13:41 до цього додалася загроза балістичних ударів для східних регіонів.