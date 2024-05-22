Кількість постраждалих збільшилася до 12 харків'ян, серед них – водій тролейбуса. Чоловік перебуває у важкому стані. Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла про деталі обстрілу.

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Що відомо про водія тролейбуса

Унаслідок російського обстрілу постраждав 55-річний водій тролейбуса – Юрій Орел. У перші хвилини медики думали, що чоловіку ампутують дві ноги. Адже вибухнуло неподалік від нього. На щастя, лікарі змогли врятувати одну ногу, іншу – довелося ампутувати.

Довкола постраждалого об'єдналися багато містян. Зараз волонтери збирають допомогу для пана Юрія. Волонтерка Наталя Попова у соцмережах розповіла, що водій не має родини, але Харків її замінить.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що лікуванням, реабілітацією та протезуванням буде повністю опікуватися місто. Також колектив постраждалого збирає кошти, аби потім Юрій Орел мав на що жити.

Дуже віримо, що критичні години минули і далі медики зроблять все можливе, щоб Юрій поправився. Хочеться вірити в те, що колись він повернеться на роботу,

– сказала Анна Черненко.