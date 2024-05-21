Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов станом на ранок 21 травня. Він уточнив, що пожежі стались у кількох місцях.

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"Уламки ворожих "шахедів" зафіксовано в чотирьох локаціях", – написав Синєгубов.

За його словами, о 2:09 внаслідок падіння уламків горіли 2 приватні будинки та гараж.

Постраждали 3 людини (61-річний чоловік, 69-річна та 72-річна жінки). У всіх трьох гостра реакція на стрес.



Наслідки нічного обстрілу Харкова / Фото Олега Синєгубова



Уламки дрона спричинили пожежі / Фото Олега Синєгубова

Нічний терор Харкова

Ще два удари припали на дорожнє покриття та тротуар приватного сектору. Постраждалих немає.

Ще один уламок пошкодив мікроавтобус, виникла пожежа.

Крім того, о 7:05 внаслідок ворожих ракетних обстрілів по об'єкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний чоловік.

За словаи Синєгубова, огляд місць влучень і ліквідація наслідків тривають.