Росія в ніч на 21 травня випустила 29 безпілотників. У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знешкодити.

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Скільки ворожих цілей вдалося збити

В Повітряних силах повідомили, що вночі 21 травня 2024 року противник атакував 29-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Зокрема, він атакував із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – Росія, мис Чауда – Крим.

"Повітряний напад противника відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, також залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, винищувальну авіацію і підрозділи радіоелектронної боротьби", – йдеться в повідомленні.

Так, в результаті протиповітряного бою збито 28 "Шахедів" у декількох регіонах України. Зокрема, йдеться про Одеську, Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську, Черкаську, Херсонську та Кіровоградську області.

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