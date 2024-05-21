Россия в ночь на 21 мая выпустила 29 беспилотников. В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей удалось обезвредить.

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Сколько вражеских целей удалось сбить

В Воздушных силах сообщили, что ночью 21 мая 2024 года противник атаковал 29-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136. В частности, он атаковал с трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск – Россия, мыс Чауда – Крым.

"Воздушное нападение противника отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, также привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, истребительную авиацию и подразделения радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.

Так, в результате противовоздушного боя сбито 28 "Шахедов" в нескольких регионах Украины. В частности, речь идет о Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Херсонской и Кировоградской областях.Захватчики

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