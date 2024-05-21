Россия в ночь на 21 мая выпустила 29 беспилотников. В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей удалось обезвредить.
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Сколько вражеских целей удалось сбить
В Воздушных силах сообщили, что ночью 21 мая 2024 года противник атаковал 29-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136. В частности, он атаковал с трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск – Россия, мыс Чауда – Крым.
"Воздушное нападение противника отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, также привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, истребительную авиацию и подразделения радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.
Так, в результате противовоздушного боя сбито 28 "Шахедов" в нескольких регионах Украины. В частности, речь идет о Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Херсонской и Кировоградской областях.Захватчики
Захватчики всю ночь наносил удары по Харькову: что известно
- В Харьковской ОГА рассказали о ночном терроре врага по Харькову ночью 21 мая. Известно, что обломки вражеских "Шахедов" зафиксированы в 4 локациях.
- Так, в 02:09 в результате падения обломков горели 2 частных дома и гараж. Известно, что, к сожалению, пострадали 3 человека: 61-летний мужчина, 69-летняя и 72-летняя женщины. У всех – острая реакция на стресс.
- Еще два удара – в дорожное покрытие и тротуар частного сектора, без пожара. К счастью, там пострадавших нет.
- Также известно, что еще один осколок повредил микроавтобус, также возник пожар.
- Утром в результате вражеского ракетного обстрела по объекту транспортной инфраструктуры пострадал 53-летний гражданский мужчина.