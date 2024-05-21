02:05, 21 мая

В Харькове ночью прозвучала серия взрывов с небольшим интервалом. За несколько минут до этого мониторинговые паблики написали о группе "Шахедов" из 4 – 6 единиц, движущейся в сторону Харькова. Там предупредили, что в городе может быть громко.

Мэр Харькове Игорь Терехов написал, что в результате российской атаки "Шахедами" есть несколько пострадавших частных домов. На месте возникли пожары. По его словам, оккупанты ударили по одному из любимых мест отдыха горожан.