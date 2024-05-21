Протистояння України проти Росії у повномасштабній війні триває уже 818 днів. Про ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак, успіхи ЗСУ та головні події на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Одесу атакували дрони
Мер Одеси Геннадій Труханов написав у мережі про вибухи.
У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях,
– зазначив Труханов.
За його словами, на область прямували 7 безпілотників. Наразі деталей про ворожу атаку не повідомляли.
У Харкові пролунала серія вибухів
У Харкові вночі пролунала серія вибухів з невеликим інтервалом. За кілька хвилин до цього моніторингові пабліки написали про групу "Шахедів" з 4 – 6 одиниць, що рухається у бік Харкова. Там попередили, що у місті може бути гучно.
Мер Харкові Ігор Терехов написав, що внаслідок російської атаки "Шахедами" є кілька постраждалих приватних будинків. На місці виникли пожежі. За його словами, окупанти вдарили по одному з улюблених місць відпочинку містян.
Російські війська атакували Україну "Шахедами"
У ніч проти 21 травня ворог вкотре запустив по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Повітряні Сили попереджали про загрозу для низки областей.