02:05, 21 травня

У Харкові вночі пролунала серія вибухів з невеликим інтервалом. За кілька хвилин до цього моніторингові пабліки написали про групу "Шахедів" з 4 – 6 одиниць, що рухається у бік Харкова. Там попередили, що у місті може бути гучно.

Мер Харкові Ігор Терехов написав, що внаслідок російської атаки "Шахедами" є кілька постраждалих приватних будинків. На місці виникли пожежі. За його словами, окупанти вдарили по одному з улюблених місць відпочинку містян.