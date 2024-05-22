Количество пострадавших увеличилось до 12 харьковчан, среди них – водитель троллейбуса. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала о деталях обстрела.

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Что известно о водителе троллейбуса

В результате российского обстрела пострадал 55-летний водитель троллейбуса – Юрий Орел. В первые минуты медики думали, что мужчине ампутируют две ноги. Ведь взорвалось неподалеку от него. К счастью, врачи смогли спасти одну ногу, другую – пришлось ампутировать.

Вокруг пострадавшего объединились многие горожане. Сейчас волонтеры собирают помощь для господина Юрия. Волонтер Наталья Попова в соцсетях рассказала, что водитель не имеет семьи, но Харьков ее заменит.

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что лечением, реабилитацией и протезированием будет полностью заниматься город. Также коллектив пострадавшего собирает средства, чтобы потом Юрий Орел имел на что жить.

Очень верим, что критические часы прошли и дальше медики сделают все возможное, чтобы Юрий поправился. Хочется верить в то, что когда-то он вернется на работу,

– сказала Анна Черненко.