Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, в Харькове пытаются возобновить работу различные заведения, несмотря на регулярные обстрелы со стороны России.

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"Акварена" снова работает

"Акварена" – большой спортивный комплекс, где годами готовили спортсменов по плаванию. Там тренировались участники и олимпийских, и паралимпийских игр. Это – знаковое место для многих спортсменов в Харькове.

Последствия прилетов по "Акварене" / Скриншот 24 канала

Россияне ударили по комплексу в марте 2022 года / Фото Сергей Болвинов

Еще в прошлом году казалось, что бассейн не удастся восстановить. Но уже сейчас с помощью меценатов комплекс снова заработал. Буквально на днях там возобновились занятия. Это чрезвычайно важно, ведь многие харьковские спортсмены не имели такой тренировочной базы. Они были вынуждены ездить по другим регионам.

Было очень большое повреждение. Упала бомба на 12-метровый пролет. Она проломила перекрытия и два этажа. Это все заливало дождями. Полностью разрушило котельную. А она – "сердце" этого комплекса. Были повреждены складские помещения. Я считал, что восстановить его невозможно. Но удалось сделать чудо,

– сказал автор проекта бассейна Юрий Фрайфельд.

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Ситуация на Харьковщине: кратко