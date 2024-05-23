Відео опублікували у пресслужбі Патрульної поліції України. Піший екіпаж поліцейських був на зупинці, коли окупанти завдали авіаудару по місту.
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Перші секунди після прильоту по Харкову
У мережі опублікували запис з бодікамери одного з працівників поліції. На них видно, як правоохоронці стоять на зупинці й в цю мить пролунав потужний вибух. Поліцейські відразу побігли до місця удару, щоб надати допомогу постраждалим.
Правоохоронці викликали швидку й почали надавати домедичну допомогу пораненим. Поліцейська наклала турнікет пораненому чоловікові, після чого правоохоронці передали його медикам.
Начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький додав, що першими на місце прильоту прибули Юлія Гавришева, Артем Нетіков, Денис Зотіков. Саме вони надавали допомогу пораненим.
Патрульні надають допомогу постраждалим унаслідок обстрілу житлового масиву. Харків. На відео піший екіпаж, який був неподалік місця вибуху. Також чутно і сам вибух. Юлія Гавришева, Артем Нетіков, Денис Зотіков – дякую за службу,
– написав Білошицький.
Перші секунди після прильоту в Харкові: дивіться відео (Увага! Чутливий контент! 18+)
Окупанти вдарили авіабомбою по Харкову
- Близько о 13:50 22 травня в Харкові пролунав потужний вибух. Як повідомили у місцевій прокуратурі, за попередніми даними, російська армія вдарила по місту двома УМПБ Д30-СН.
- Ігор Терехов повідомив, що росіяни цинічно вдарили по житловій забудові в Шевченківському районі. Поруч розташовані лише багатоповерхівки, магазини, кафе, дитячий майданчик та інша цивільна інфраструктура. Також вибух пролунав і в Холодногірському районі.
- Загалом постраждало 12 осіб. 4 поранених госпіталізували, серед яких 1 чоловік – у важкому стані, також постраждав і 16-річний підліток. Всі інші постраждалі отримали допомогу на місці й госпіталізації не потребували.
- Майже в епіцентрі вибуху опинився водій тролейбуса Юрій Орел. Чоловік переніс операцію, й нині його стан оцінюють як стабільний. На жаль, одну ногу довелося ампутувати, а іншу – медикам вдалося врятувати. Мер міста Ігор Терехов запевнив, що водій тролейбуса не залишиться сам на сам з бідою, тому влада буде підтримувати Юрія.
- Окрім того, комунальне підприємство, на якому працює постраждалий, відкрило збір коштів на реабілітацію та протезування. Долучитися до збору можна за посиланням.