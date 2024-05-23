Видео опубликовали в пресс-службе Патрульной полиции Украины. Пеший экипаж полицейских был на остановке, когда оккупанты нанесли авиаудар по городу.
К теме У пострадавшего водителя нет семьи, Харьков ему ее заменит: детали о последствиях обстрела
Первые секунды после прилета по Харькову
В сети опубликовали запись с бодикамеры одного из сотрудников полиции. На них видно, как правоохранители стоят на остановке, и в этот момент раздался мощный взрыв. Полицейские сразу побежали к месту удара, чтобы оказать помощь пострадавшим.
Правоохранители вызвали скорую и начали оказывать домедицинскую помощь раненым. Полицейская наложила турникет раненому мужчине, после чего правоохранители передали его медикам.
Начальник Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий добавил, что первыми на место прилета прибыли Юлия Гавришева, Артем Нетиков, Денис Зотиков. Именно они оказывали помощь раненым.
Патрульные оказывают помощь пострадавшим в результате обстрела жилого массива. Харьков. На видео пеший экипаж, который был недалеко от места взрыва. Также слышно и сам взрыв. Юлия Гавришева, Артем Нетиков, Денис Зотиков – спасибо за службу,
– написал Билошицкий.
Первые секунды после прилета в Харькове: смотрите видео (Внимание! Чувствительный контент! 18+)
Оккупанты ударили авиабомбой по Харькову
- Около 13:50 22 мая в Харькове прогремел мощный взрыв. Как сообщили в местной прокуратуре, по предварительным данным, российская армия ударила по городу двумя УМПБ Д30-СН.
- Игорь Терехов сообщил, что россияне цинично ударили по жилой застройке в Шевченковском районе. Рядом расположены только многоэтажки, магазины, кафе, детская площадка и другая гражданская инфраструктура. Также взрыв прогремел и в Холодногорском районе.
- В целом пострадали 12 человек. 4 раненых госпитализировали, среди которых 1 человек – в тяжелом состоянии, также пострадал и 16-летний подросток. Все остальные пострадавшие получили помощь на месте и в госпитализации не нуждались.
- Почти в эпицентре взрыва оказался водитель троллейбуса Юрий Орел. Мужчина перенес операцию, и сейчас его состояние оценивают как стабильное. К сожалению, одну ногу пришлось ампутировать, а другую – медикам удалось спасти. Мэр города Игорь Терехов заверил, что водитель троллейбуса не останется один на один с бедой, поэтому власть будет поддерживать Юрия.
- Кроме того, коммунальное предприятие, на котором работает пострадавший, открыло сбор средств на реабилитацию и протезирование. Приобщиться к сбору можно по ссылке.