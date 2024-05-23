Видео опубликовали в пресс-службе Патрульной полиции Украины. Пеший экипаж полицейских был на остановке, когда оккупанты нанесли авиаудар по городу.

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Первые секунды после прилета по Харькову

В сети опубликовали запись с бодикамеры одного из сотрудников полиции. На них видно, как правоохранители стоят на остановке, и в этот момент раздался мощный взрыв. Полицейские сразу побежали к месту удара, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Правоохранители вызвали скорую и начали оказывать домедицинскую помощь раненым. Полицейская наложила турникет раненому мужчине, после чего правоохранители передали его медикам.

Начальник Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий добавил, что первыми на место прилета прибыли Юлия Гавришева, Артем Нетиков, Денис Зотиков. Именно они оказывали помощь раненым.

Патрульные оказывают помощь пострадавшим в результате обстрела жилого массива. Харьков. На видео пеший экипаж, который был недалеко от места взрыва. Также слышно и сам взрыв. Юлия Гавришева, Артем Нетиков, Денис Зотиков – спасибо за службу,

– написал Билошицкий.

Первые секунды после прилета в Харькове: смотрите видео (Внимание! Чувствительный контент! 18+)

Оккупанты ударили авиабомбой по Харькову