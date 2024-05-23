Окрім того, внаслідок російського удару по Харкову було пошкоджено автомобілі, житлові будинки, автомийку, магазини тощо. Також у місті були постраждалі.

До теми Схопив кота та пішов допомагати сусідам: як харків'яни пережили російський удар

У кафе у Харкові, де було влучання, мав відбутися захід

Олена Куценко, адміністраторка кафе у Харкові, яке сьогодні зазнало пошкоджень внаслідок авіаудару Росії, розповіла, що ввечері у цьому закладі мали святкувати день народження. На свято планували зібратися 20 людей.

Не можна так казати, але це диво, що прилетіло о другій, а не о п'ятій – бо були б жертви,

– зазначила вона.

Жінка також пояснила, що під час авіаудару був гучний звук, і вона вирішила, що це був літак, бо навіть на землю не впала.

"І коли пролунав вибух, то від нього нас кинуло на землю. У мене в друга день народження, я жила в Дергачах з чоловіком, в мене й там будинок розбило. Це жахливо, я не знаю, це не люди, це не з нашої планети ті, хто це робить", – сказала Олена.

Водночас у харків'янина Ігоря Демченка внаслідок російського авіаудару був пошкоджений автомобіль.

Слава Богу, все нормально. Будемо відновлювати. Дякую, Боже, що самі лишилися живі,

– сказав чоловік.

Крім того, керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів журналістам, що росіяни обстріляли Харків УМПБ Д-30. Наразі правоохоронці вивчають уламки цього боєприпасу, які розкинулися по місцю влучання.

Росія обстріляла Харків 22 травня