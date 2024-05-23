Владимир Зеленский рассказал, что предварительно, Россия запустила 15 ракет. Также он назвал этот удар “чрезвычайно жестоким”.

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Украине нужны средства ПВО

Зеленский также отметил, что в результате удара, к сожалению, есть убитые и пострадавшие. Экстренные службы уже на местах попаданий, и каждому, кто пострадал, будет оказана необходимая помощь.

Российские террористы пользуются тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать пусковые установки террористов именно там, где они расположены, – вблизи наших границ,

– в очередной раз подчеркнул президент Украины.

По его словам, это не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают.

Украинский лидер считает, что террор всюду должен проигрывать. То есть в любых условиях, на любом континенте. Он отметил, что это общая обязанность – всех в мире, кто имеет возможность защищать жизнь от террора. По словам Зеленского, Украина делает все, что может и он благодарен всем, кто нам помогает.

Но нужно больше решимости. И именно от лидеров мира,

– подытожил президент.

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