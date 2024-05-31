Руководитель Центрального регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Приймак рассказала, что после начала полномасштабного вторжения девушка вместе с младшей сестрой прятались от российских обстрелов в хранилищах "Азовстали".

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Свобода после двух лет пыток и издевательств

После эвакуации гражданских с завода сестер разделили в российском фильтрационном лагере. купанты, которые узнали о профессии Марьяны, забрали ее в Донецкий СИЗО. Впоследствии девушка находилась в колонии в Еленовке, позже – в тюрьме в Таганроге и Мариуполе.

Из российского плена вернули полицейского Марьяну Чечелюк / Фото Дарья Заривна

Мать Марьяны Наталья рассказывала, что россияне пытались перетянуть девушку на свою сторону обещаниями, запугиваниями и пытками, но не смогли сломать.

От матери дочь не получала писем, хотя и их постоянно присылала. Девушка до самого обмена совсем ничего не знала о своей семье, что с ней и где она.

Марьяна Чечелюк впервые за 2 года поговорила с мамой: смотрите видео

В плену девушку морили голодом, били, издевались другими способами. Мать Марьяны рассказывала, что из-за условий содержания в плену у девушки ухудшилось состояние здоровья: заболевания дыхательных путей и ангина перешли в хроническую форму бронхита. Из-за этого она сильно похудела, у нее ослабился иммунитет, выпадали волосы и исчезли месячные.

Важно Всего в рамках обмена в Украину вернулись 70 мужчин и пятеро женщин. По меньшей мере треть военнопленных имеет ранения, тяжелые заболевания или инвалидность.

Что известно о сегодняшнем обмене пленных