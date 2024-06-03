Про це звільнена з полону поліцейська розповіла на своїй сторінці в тіктоці. Їй також вдалося з'ясувати, що її коханого засудили в Росії до 25 років колонії.

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Коханий Мар'яни Чечечелюк перебуває у полоні

Боєць бригади "Азов" і коханий Мар'яни Чечелюк Владислав Андріанов і досі перебуває у російському полоні. Ба більше, в Росії його засудили до 25 років колонії.

Поліцейська в мережі поділилася, що вона разом з коханим була в бункерах "Азовсталі" до того, як захисники Маріуполя отримали наказ залишити завод. Тоді Мар'яна Чечелюк та Владислав Андріанов опинилися у ворожому полоні.

Відомо, що боєць "Азову" пережив теракт в Оленівці, а 22 листопада 2023 року Владислава засудили до 25 років колонії.

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Поліцейська поділилася, що у полоні завжди мріяла про те, як коханий буде її зустрічати. Втім, боєць "Азову" й досі перебуває в полоні. Мар'яна Чечелюк наголосила, що докладатиме усіх зусиль, щоб повернути коханого в Україну.

2 роки я вірила в те, що ти вже вдома. Це великий удар по моєму серцю, коли я дізналася, що тебе немає... Тримайся коханий, скоро ми повернемо тебе, і твої страждання закінчаться. Ми повернемось до щасливого життя, яке так різко обірвалось війною,

– мовиться у дописі Мар'яни Чечелюк.

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