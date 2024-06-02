Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу. На традиційну акцію зібралося чимало українців, а також долучилися водії.

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У Києві відбулася акція із закликом звільнити бійців "Азову" з полону

У Києві на Оболоні відбулася традиційна мирна акція Free Azovstal Defenders. Рідні, близькі та небайдужі українці вийшли на демонстрацію, щоб нагадати, що захисники Маріуполя вже понад 2 роки перебувають у ворожому полоні.

Так, учасники акції традиційно стояли з плакатами в руках, привертаючи увагу суспільства. До акції також долучилися й водії, які нанесли на свої автівки теги Free Azov.

Довідка. Рідні та близькі полонених бійців "Азову" щонеділі проводять у Києві акції із закликом звільнити Героїв з полону. Щотижня українці збираються в різних локаціях столиці о 12:00, щоб влаштувати демонстрацію. Головна мета таких акції – нагадати про те, що захисників Маріуполя чекають вдома.

У Києві відбулася акція на підтримку "Азову" / Фото Валентини Поліщук

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