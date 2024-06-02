Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу. На традиційну акцію зібралося чимало українців, а також долучилися водії.
Важливо 2 роки полону гарнізону Маріуполя․ Історія "мами Тані", яка бореться за повернення сина
У Києві відбулася акція із закликом звільнити бійців "Азову" з полону
У Києві на Оболоні відбулася традиційна мирна акція Free Azovstal Defenders. Рідні, близькі та небайдужі українці вийшли на демонстрацію, щоб нагадати, що захисники Маріуполя вже понад 2 роки перебувають у ворожому полоні.
Так, учасники акції традиційно стояли з плакатами в руках, привертаючи увагу суспільства. До акції також долучилися й водії, які нанесли на свої автівки теги Free Azov.
У Києві відбулася акція на підтримку "Азову" / Фото Валентини Поліщук
В Україну з полону повернулися 75 українців
- 31 травня відбувся обмін полоненими й в Україну повернулися 75 українців. Серед них були як військові, так і цивільні громадяни.
- Так, з полону звільнили 70 чоловіків і 5 жінок. Серед них: 37 військовослужбовців ЗСУ, 21 нацгвардієць, 7 прикордонників, 6 бійців ТрО і 4 цивільні українки. Деякі з полонених не чули голос рідних від початку повномасштабного вторгнення.
- Водночас з бригади "Азов" повернули лише одну людину – жінку, яка не бачила сина понад 2 роки. Жінка перебувала на "Азовсталі", пройшла полон і отримала незаконний вирок, однак її вдалося врятувати.
- Також серед звільнених були оборонці "Азовсталі" – четверо з частин Нацгвардії, один прикордонник, один з Військової служби правопорядку та один боєць ТрО. Однак важливо відрізняти оборонців Маріуполя від бійців "Азову", а саме їх під час цього обміну не було.