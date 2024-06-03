Об этом освобожденная из плена полицейская рассказала на своей странице в тиктоке. Ей также удалось выяснить, что ее любимого приговорили в России к 25 годам колонии.
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Любимый Марьяны Чечечелюк находится в плену
Боец бригады "Азов" и любимый Марьяны Чечелюк Владислав Андрианов до сих пор находится в российском плену. Более того, в России его приговорили к 25 годам колонии.
Полицейская в сети поделилась, что она вместе с любимым была в бункерах "Азовстали" до того, как защитники Мариуполя получили приказ оставить завод. Тогда Марьяна Чечелюк и Владислав Андрианов оказались во вражеском плену.
Известно, что боец "Азова" пережил теракт в Еленовке, а 22 ноября 2023 года Владислава приговорили к 25 годам колонии.
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Полицейская поделилась, что в плену всегда мечтала о том, как любимый будет ее встречать. Впрочем, боец "Азова" до сих пор находится в плену. Марьяна Чечелюк отметила, что будет прилагать все усилия, чтобы вернуть любимого в Украину.
2 года я верила в то, что ты уже дома. Это большой удар по моему сердцу, когда я узнала, что тебя нет... Держись любимый, скоро мы вернем тебя, и твои страдания закончатся. Мы вернемся к счастливой жизни, которая так резко оборвалась войной,
– говорится в заметке Марьяны Чечелюк.
Любимый полицейской из Мариуполя до сих пор находится в плену: смотрите видео
Обмен пленными 31 мая
- Между Украиной и Россией 31 мая состоялся обмен пленными, во время которого удалось вернуть 75 украинцев. Среди них было 4 гражданских женщины, а также воины ВСУ, Нацгвардии, пограничники и бойцы ТрО.
- Вернулась домой и 24-летняя следователь Национальной полиции из Мариуполя Марьяна Чечелюк. Она провела в плену 2 года и за это время пережила немало страданий. В плену девушку морили голодом, били, издевались и другими способами. Мать Марьяны рассказывала, что из-за условий содержания в плену у девушки ухудшилось состояние здоровья: заболевания дыхательных путей и ангина перешли в хроническую форму бронхита.
- Известно, что Марьяну задержали 2 мая 2022 года во время эвакуации с "Азовстали". Когда оккупанты узнали о профессии девушки, то с фильтрационного пункта направили ее в Донецкое СИЗО и два месяца держали в одиночной камере, а оттуда – в Еленовской колонии, затем – в тюрьме в Мариуполе, а затем – в российском Таганроге.