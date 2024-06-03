Об этом освобожденная из плена полицейская рассказала на своей странице в тиктоке. Ей также удалось выяснить, что ее любимого приговорили в России к 25 годам колонии.

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Любимый Марьяны Чечечелюк находится в плену

Боец бригады "Азов" и любимый Марьяны Чечелюк Владислав Андрианов до сих пор находится в российском плену. Более того, в России его приговорили к 25 годам колонии.

Полицейская в сети поделилась, что она вместе с любимым была в бункерах "Азовстали" до того, как защитники Мариуполя получили приказ оставить завод. Тогда Марьяна Чечелюк и Владислав Андрианов оказались во вражеском плену.

Известно, что боец "Азова" пережил теракт в Еленовке, а 22 ноября 2023 года Владислава приговорили к 25 годам колонии.

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Полицейская поделилась, что в плену всегда мечтала о том, как любимый будет ее встречать. Впрочем, боец "Азова" до сих пор находится в плену. Марьяна Чечелюк отметила, что будет прилагать все усилия, чтобы вернуть любимого в Украину.

2 года я верила в то, что ты уже дома. Это большой удар по моему сердцу, когда я узнала, что тебя нет... Держись любимый, скоро мы вернем тебя, и твои страдания закончатся. Мы вернемся к счастливой жизни, которая так резко оборвалась войной,

– говорится в заметке Марьяны Чечелюк.

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