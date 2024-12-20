Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post. Зазначається, що зараз переговори все ще знаходяться на ранній стадії – не в останню чергу тому, що мир залишається "далекою перспективою".

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Чи можуть відправити миротворців в Україну

Офіційні особи, які брали участь у дискусіях, сказали, що концепція полягає в тому, що група європейських країн могла б зібрати сили, які будуть підтримувати режим припинення вогню або діяти як стримувальний фактор проти будь-яких майбутніх нападів Росії.

Водночас такі сили не об'єднуватимуться під прапором НАТО, оскільки для цього потрібен консенсус між членами Альянсу, і це таку ідею Росія вважає "неможливою".

Ідея, запропонована Макроном, викликала інтерес – зокрема з боку Великої Британії, країн Балтії та Північної Європи. Однак поки неясно, які країни візьмуть на себе зобов'язання надіслати війська, у якій кількості і яким буде їхній мандат.

Одним з ключових питань залишається, що станеться, якщо Росія атакує розгорнуті європейські сили. За словами чиновників, "є багато поглядів, але ще немає рішень".

До слова, раніше в Reuters повідомили, що країни Європейського Союзу можуть відправити до 100 тисяч військових для миротворчої місії в Україні в разі припинення вогню або підписання мирної угоди. За словами чиновників, основну частину сил можуть сформувати великі європейські країни, зокрема Франція, Німеччина, Італія, Польща та Великобританія.