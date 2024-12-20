Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post. Отмечается, что сейчас переговоры все еще находятся на ранней стадии – не в последнюю очередь потому, что мир остается "далекой перспективой".

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Могут ли отправить миротворцев в Украину

Официальные лица, участвовавшие в дискуссиях, сказали, что концепция заключается в том, что группа европейских стран могла бы собрать силы, которые будут поддерживать режим прекращения огня или действовать как сдерживающий фактор против любых будущих нападений России.

В то же время такие силы не будут объединяться под флагом НАТО, поскольку для этого нужен консенсус между членами Альянса, и это такую идею Россия считает "невозможной".

Идея, предложенная Макроном, вызвала интерес – в частности со стороны Великобритании, стран Балтии и Северной Европы. Однако пока неясно, какие страны возьмут на себя обязательства прислать войска, в каком количестве и каким будет их мандат.

Одним из ключевых вопросов остается, что произойдет, если Россия атакует развернутые европейские силы. По словам чиновников, "есть много взглядов, но еще нет решений".

К слову, ранее в Reuters сообщили, что страны Европейского Союза могут отправить до 100 тысяч военных для миротворческой миссии в Украине в случае прекращения огня или подписания мирного соглашения. По словам чиновников, основную часть сил могут сформировать крупные европейские страны, в частности Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания.