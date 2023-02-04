Зауважимо, що про це рішення стало відомо у п'ятницю, 3 лютого. А от уже наступного дня Надзвичайна та повноважна пані посол України в США Оксана Маркарова в ефірі національного телемарафону розповіла, як швидко від моменту оголошення допомоги американські партнери запускають процес постачання озброєння. Про це інформує 24 Канал.

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Крилаті бомби прибудуть в Україну в найкоротші терміни

За словами пані дипломата, існує декілька програм збройної підтримки нашої держави. Одна з них – президентська програма Presidential Drawdown Authority. В рамках таких виділень ЗСУ отримують зброю просто-таки з американських складів. Власне, йдеться, зокрема, про бомби GLSDB.

Це зброя (за програмою Presidential Drawdown Authority – 24 Канал), що вже є в наявності. Вона знайдена, підготовлена. Тому фактично момент виділення є моментом, коли починається переміщення. Ми звичайно не говоримо про якісь конкретні дати, адже наше завдання, аби це озброєння дісталось безперешкодно, куди треба,

– зазначила Маркарова.

Також вона констатувала, що процес надходження озброєння в нашу державу після відповідної заяви є зазвичай досить швидким. Відомо, що величезна кількість людей працює над цим питанням.

Зверніть увагу! Існують також інші програми, за якими США виділяють нам озброєння. Йдеться, скажімо, про оголошення передання нам озброєння, якого немає фактично на складах, однак його виготовлення планують замовити незабаром.

США продовжують підтримувати Україну зброєю

Маркарова наголосила, що Київ дуже вдячний Вашингтону за передану зброю. Вона акцентувала на тому, що постачання стали дуже ритмічними – себто немає тижня, аби США не оголосили про надання нам ракет, артилерії чи танків.

Пані посол також зауважила, що зараз усі дипломати та команда всередині України виконує завдавання глави держави, що можна вмістити у два слова – "більше" та "швидше". Себто йдеться про домовленості з партнерами щодо надання озброєння у якомога більшій кількості та в якомога найкоротші терміни.

Власне, про один з останніх та один з найбільш пакетів допомоги від США стало відомо декілька тижнів тому – напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн". Нижче ви можете побачити, яку зброю тоді нам пообіцяв надати Вашингтон.



Пакет допомоги від США перед "Рамштайном" 20 січня / Картинка 24 Каналу