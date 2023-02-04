Заметим, что об этом решении стало известно в пятницу, 3 февраля. А вот уже на следующий день Чрезвычайная и полномочная госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире национального телемарафона рассказала, как быстро с момента оглашения помощи американские партнеры запускают процесс поставки вооружения. Об этом информирует 24 Канал.
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Крылатые бомбы прибудут в Украину в кратчайшие сроки
По словам госпожи дипломата, существует несколько программ вооруженной поддержки нашего государства. Одна из них – президентская программа Presidential Drawdown Authority. В рамках таких выделений ВСУ получают оружие прямо-таки из американских складов. Собственно, речь идет, в частности, о бомбах GLSDB.
Это оружие (по программе Presidential Drawdown Authority – 24 Канал), что уже есть в наличии. Она найдена, подготовлена. Поэтому фактически момент выделения есть момент, когда начинается перемещение. Мы обычно не говорим о каких-то конкретных датах, ведь наша задача, чтобы это вооружение досталось беспрепятственно, куда нужно,
– отметила Маркарова.
Также она констатировала, что процесс поступления вооружения в наше государство после соответствующего заявления обычно достаточно быстрое. Известно, что множество людей работает над этим вопросом.
США продолжают поддерживать Украину оружием
- Маркарова подчеркнула, что Киев очень благодарен Вашингтону за переданное оружие. Она акцентировала на том, что поставки стали очень ритмичными – то есть нет недели, чтобы США не объявили о предоставлении нам ракет, артиллерии или танков.
- Посол также отметила, что сейчас все дипломаты и команда внутри Украины выполняет задачу главы государства, что можно вместить в два слова - "больше" и "быстрее". То есть речь идет о договоренностях с партнерами по предоставлению вооружения в как можно большем количестве и в кратчайшие сроки.
- Собственно, об одном из последних и один из самых пакетов помощи от США стало известно несколько недель назад – в преддверии встречи в формате "Рамштайн". Ниже вы можете увидеть, какое оружие тогда нам пообещал предоставить Вашингтон.
Пакет помощи от США перед "Рамштайном" 20 января / Картинка 24 Канала