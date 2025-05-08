24 Канал публикует аналитику и выводы ISW вместе с обновленными картами боевых действий. Обзор охватывает события за 7 мая 2025 года.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 7 мая

Украинские войска, по данным Института изучения войны, недавно продвинулись на территорию России в районе поселка Теткино Курской области . Геолокационные кадры свидетельствуют о российских авиаударах по южной части поселка, вероятно, по позициям Сил обороны.

. Геолокационные кадры свидетельствуют о российских авиаударах по южной части поселка, вероятно, по позициям Сил обороны. Часть милблогеров утверждает, что украинские силы захватили до двух улиц в поселке, другие же сообщают, что российские десантники из 56-го полка ВДВ выбили ВСУ.

Кроме того, продолжаются бои за Новый Пут – населенный пункт недалеко от границы, где украинские войска активно применяют инженерную технику для разминирования проходов. Достоверного подтверждения о контроле над Новым Путом нет.

Украинские силы нанесли масштабные удары по оборонным предприятиям России ночью 6 – 7 мая. В частности:

У Саранске ударили по заводу Fiber Optic Systems – единственному предприятию в России, производящему оптоволоконные кабели для FPV-дронов.

ударили по заводу Fiber Optic Systems – единственному предприятию в России, производящему оптоволоконные кабели для FPV-дронов. Сообщается о пожарах также на предприятии "Сарансккабель".

В Туле поражены заводы, производящие стрелковое оружие и РСЗО "Град", "Ураган" и "Смерч".

поражены заводы, производящие стрелковое оружие и РСЗО "Град", "Ураган" и "Смерч". Ударам подверглись объекты в Красноармейске Московской области (заводы "СПЛАВ" и "Базальт").

(заводы "СПЛАВ" и "Базальт"). Атаки также направлены на авиабазы Шайковка (Ту-22М3, Х-22) и Кубинка (Су-27, МиГ-29).

Россия заявляет о сбитии беспилотников над Калужской, Тульской и Московской областями, однако независимые источники подтверждают по меньшей мере частичную эффективность атак.

Боевые действия в Украине и России за 7 мая/ Карты ISW

Российские войска активизировались на северо-востоке Харьковской области . Геолокационные кадры показывают продвижение оккупантов в центральной части Волчанска. Ведутся бои и в районе Волчанских Хуторов. Также сообщается об атаках в районе Купянска , хотя продвижений враг не достиг.

. Геолокационные кадры показывают продвижение оккупантов в центральной части Волчанска. Ведутся бои и в районе Волчанских Хуторов. Также сообщается об атаках в районе , хотя продвижений враг не достиг. Российские войска атакуют с разных сторон Боровой – в частности, в районах Загрызово, Копанки, Надежда, Грековка. Продвижений нет, но бои продолжаются. В районе действует 4-я танковая дивизия России.

– в частности, в районах Загрызово, Копанки, Надежда, Грековка. Продвижений нет, но бои продолжаются. В районе действует 4-я танковая дивизия России. На Лиманском направлении оккупанты пытаются взять под контроль села Липовое, Редкодуб, Колодези и Торское. По данным ISW, позиции вблизи Свято-Вознесенской церкви в Торском остаются спорными.

оккупанты пытаются взять под контроль села Липовое, Редкодуб, Колодези и Торское. По данным ISW, позиции вблизи Свято-Вознесенской церкви в Торском остаются спорными. На Северском направлении россияне продвигаются в направлениях Верхнекаменского, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Белогоровки. Подразделения 6-й и 123-й мотострелковых бригад пытаются закрепиться в промышленных зонах и вблизи бывших карьеров.

россияне продвигаются в направлениях Верхнекаменского, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Белогоровки. Подразделения 6-й и 123-й мотострелковых бригад пытаются закрепиться в промышленных зонах и вблизи бывших карьеров. В районе Часового Яра геолокационные кадры свидетельствуют о продвижении оккупантов к шахте "Северная". Обстрелы не утихают.

геолокационные кадры свидетельствуют о продвижении оккупантов к шахте "Северная". Обстрелы не утихают. На Покровском направлении продолжаются штурмы в районе Очеретино. Враг пытается продвинуться вглубь украинской обороны.

продолжаются штурмы в районе Очеретино. Враг пытается продвинуться вглубь украинской обороны. У Торецке ситуация напряженная: россияне активизировали попытки прорыва, в частности, в направлении Южного.

ситуация напряженная: россияне активизировали попытки прорыва, в частности, в направлении Южного. На Кураховском направлении продолжаются обстрелы Красногоровки и Новомихайловки.

продолжаются обстрелы Красногоровки и Новомихайловки. На Запорожском направлении существенных изменений линии фронта не зафиксировано. Враг обстреливает Орехов, Малиновку и другие прифронтовые села.

существенных изменений линии фронта не зафиксировано. Враг обстреливает Орехов, Малиновку и другие прифронтовые села. На Херсонской области также продолжаются обстрелы, однако украинские силы удерживают позиции на левом берегу Днепра.

Подытоживая сводки, Институт изучения войны отметил, Россия активизирует усилия по всей линии фронта, стремясь оттянуть украинские резервы и создать благоприятные условия для наступления. В то же время Силы обороны демонстрируют способность наносить точечные удары по глубокому тылу противника, разрушая его логистику и оборонительную инфраструктуру.