24 Канал публікує аналітику та висновки ISW разом з оновленими картами бойових дій. Огляд охоплює події за 7 травня 2025 року.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 7 травня

Українські війська, за даними Iнституту вивчення війни, нещодавно просунулися на територію Росії в районі селища Тьоткіне Курської області . Геолокаційні кадри свідчать про російські авіаудари по південній частині селища, ймовірно, по позиціях Сил оборони.

. Геолокаційні кадри свідчать про російські авіаудари по південній частині селища, ймовірно, по позиціях Сил оборони. Частина мілблогерів стверджує, що українські сили захопили до двох вулиць у селищі, інші ж повідомляють, що російські десантники з 56-го полку ВДВ вибили ЗСУ.

Крім того, тривають бої за Новий Пут – населений пункт неподалік кордону, де українські війська активно застосовують інженерну техніку для розмінування проходів. Достовірного підтвердження про контроль над Новим Путом немає.

Українські сили завдали масштабних ударів по оборонних підприємствах Росії вночі 6 – 7 травня. Зокрема:

У Саранську вдарили по заводу Fiber Optic Systems – єдиному підприємству в Росії, що виробляє оптоволоконні кабелі для FPV-дронів.

вдарили по заводу Fiber Optic Systems – єдиному підприємству в Росії, що виробляє оптоволоконні кабелі для FPV-дронів. Повідомляється про пожежі також на підприємстві "Саранськкабель".

В Тулі уражено заводи, що виробляють стрілецьку зброю та РСЗВ "Град", "Ураган" і "Смерч".

уражено заводи, що виробляють стрілецьку зброю та РСЗВ "Град", "Ураган" і "Смерч". Ударів зазнали об'єкти в Красноармійську Московської області (заводи "СПЛАВ" і "Базальт").

(заводи "СПЛАВ" і "Базальт"). Атаки також спрямовані на авіабази Шайковка (Ту-22М3, Х-22) і Кубинка (Су-27, МіГ-29).

Росія заявляє про збиття безпілотників над Калузькою, Тульською та Московською областями, однак незалежні джерела підтверджують щонайменше часткову ефективність атак.

Бойові дії в Україні та Росії за 7 травня/ Карти ISW

Російські війська активізувалися на північному сході Харківської області . Геолокаційні кадри показують просування окупантів у центральній частині Вовчанська. Ведуться бої і в районі Вовчанських Хуторів. Також повідомляється про атаки в районі Куп’янська , хоча просувань ворог не досяг.

. Геолокаційні кадри показують просування окупантів у центральній частині Вовчанська. Ведуться бої і в районі Вовчанських Хуторів. Також повідомляється про атаки в районі , хоча просувань ворог не досяг. Російські війська атакують з різних боків Борової – зокрема, в районах Загризове, Копанки, Надія, Греківка. Просувань немає, але бої тривають. У районі діє 4-та танкова дивізія Росії.

– зокрема, в районах Загризове, Копанки, Надія, Греківка. Просувань немає, але бої тривають. У районі діє 4-та танкова дивізія Росії. На Лиманському напрямку окупанти намагаються взяти під контроль села Липове, Рідкодуб, Колодязі та Торське. За даними ISW, позиції поблизу Свято-Вознесенської церкви у Торському залишаються спірними.

окупанти намагаються взяти під контроль села Липове, Рідкодуб, Колодязі та Торське. За даними ISW, позиції поблизу Свято-Вознесенської церкви у Торському залишаються спірними. На Сіверському напрямку росіяни просуваються у напрямках Верхньокам’янського, Григорівки, Івано-Дарівки та Білогорівки. Підрозділи 6-ї та 123-ї мотострілецьких бригад намагаються закріпитися в промислових зонах і поблизу колишніх кар'єрів.

росіяни просуваються у напрямках Верхньокам’янського, Григорівки, Івано-Дарівки та Білогорівки. Підрозділи 6-ї та 123-ї мотострілецьких бригад намагаються закріпитися в промислових зонах і поблизу колишніх кар'єрів. У районі Часового Яру геолокаційні кадри свідчать про просування окупантів до шахти "Північна". Обстріли не вщухають.

геолокаційні кадри свідчать про просування окупантів до шахти "Північна". Обстріли не вщухають. На Покровському напрямку тривають штурми в районі Очеретиного. Ворог намагається просунутися вглиб української оборони.

тривають штурми в районі Очеретиного. Ворог намагається просунутися вглиб української оборони. У Торецьку ситуація напружена: росіяни активізували спроби прориву, зокрема, в напрямку Південного.

ситуація напружена: росіяни активізували спроби прориву, зокрема, в напрямку Південного. На Курахівському напрямку тривають обстріли Красногорівки та Новомихайлівки.

тривають обстріли Красногорівки та Новомихайлівки. На Запорізькому напрямку суттєвих змін лінії фронту не зафіксовано. Ворог обстрілює Оріхів, Малинівку та інші прифронтові села.

суттєвих змін лінії фронту не зафіксовано. Ворог обстрілює Оріхів, Малинівку та інші прифронтові села. На Херсонщині також тривають обстріли, однак українські сили утримують позиції на лівому березі Дніпра.

Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зауважив, Росія активізує зусилля по всій лінії фронту, прагнучи відтягнути українські резерви та створити сприятливі умови для наступу. Водночас Сили оборони демонструють здатність завдавати точкових ударів по глибокому тилу противника, руйнуючи його логістику та оборонну інфраструктуру.