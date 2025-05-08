Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Владимира Зеленского.

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Что сказал Зеленский о разговоре с Трампом

Владимир Зеленский рассказал, что он вместе с Дональдом Трампом обменялся поздравлениями наших народов с днем победы в Европе – победы над нацизмом.

Приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве – по-настоящему исторического документа, который открывает много новых возможностей для сотрудничества,

– сказал президент.

По словам украинского лидера, он также обсудил с Трампом необходимость дальнейших усилий ради мира, в частности конкретные шаги, которые могут быть сделаны.

"Президент Трамп поинтересовался ситуацией на поле боя, и я коротко его проинформировал. Также сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня. Мы ожидаем от России на согласие с этим предложением", – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина готова к переговорам в любом формате, но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня.

Президент Трамп подтвердил, что хочет завершения этой войны, готов помогать и поддерживает необходимость прекращения огня. Мы согласовали дальнейшие контакты,

– сказал украинский президент.