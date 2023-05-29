Речь о законе №9278 о Дне памяти и победе над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов. Соответствующий закон в парламент подал президент Украины Владимир Зеленский.
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Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что за закон в целом проголосовали 317 нардепов.
С сегодняшнего дня 8 мая официально выходной день и День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов. За соответствующий законопроект за основу и в целом проголосовали 317 народных депутатов,
– сообщил Железняк.
Принятие проекта закона будет способствовать окончательному освобождению Украины от российской парадигмы Дня победы, позволит отмечать совместно с народами Европы 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 9 мая – День Европы,
– говорится в объяснительной записке.
Над проектом закона работали более 30 депутатов из разных фракций. Они отмечали, что для граждан Украины является обязанностью помнить, ценой каких огромных потерь одержана победа над нацизмом.