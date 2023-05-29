Речь о законе №9278 о Дне памяти и победе над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов. Соответствующий закон в парламент подал президент Украины Владимир Зеленский.

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Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что за закон в целом проголосовали 317 нардепов.

С сегодняшнего дня 8 мая официально выходной день и День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов. За соответствующий законопроект за основу и в целом проголосовали 317 народных депутатов,

– сообщил Железняк.

Принятие проекта закона будет способствовать окончательному освобождению Украины от российской парадигмы Дня победы, позволит отмечать совместно с народами Европы 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 9 мая – День Европы,

– говорится в объяснительной записке.

Над проектом закона работали более 30 депутатов из разных фракций. Они отмечали, что для граждан Украины является обязанностью помнить, ценой каких огромных потерь одержана победа над нацизмом.

Обратите внимание! Большинство стран мира отмечают День памяти и победы над нацизмом именно 8 мая, в то время как Украина отмечала его по советско-российской модели – 9 мая.