Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, це дуже важливий ідеологічно-політичний момент.

До теми Україна переходить на новий церковний календар: що цьому передувало і як зміняться дати свят

Реформа назріла давно

Валерій Клочок зазначив, що сьогодні з Росії лунає наратив, що усіх православних християн в Україні нібито "хочуть зробити католиками". Насправді це не так. Адже перехід на новий календар був потрібен давно.

Ця реформа перезріла. Я дуже радий, що ми переходимо на новий календар та будемо по-іншому від росіян. Це дуже важливий ідеологічно-політичний момент. Всі закиди, що церква "поза державою та політикою" абсолютно не сприймаю. Ми маємо чимало фактів, коли УПЦ МП активно продовжує підтримувати проросійські наративи,

– пояснив він.

Однак потрібні більш рішучі кроки щодо переходу парафій з УПЦ МП до ПЦУ. Це процес рухається, але дуже складно. На думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа", дуже добре, що Україна житиме за календарем ПЦУ, яка відповідає нормальним практикам всього західного світу.

Перехід на новий календар: головне