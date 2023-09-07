Источники СМИ сообщили, что священник вместе с Оксаной Марченко крестил ребенка депутата Закарпатского облсовета от запрещенного ОПЗЖ.
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Что известно о разоблачении священника УПЦ МП
Источники "Украинской правды" сообщили, что говорится о Виталии Хромее 1983 года рождения.
В Службе безопасности Украины уточнили, что священник:
- пытался не допустить перехода общины в Православную церковь Украины;
- на своей странице в соцсетях пропагандировал коммунистический режим и распространял запрещенную в Украине советскую символику, подтвердившуюся судебной искусствоведческой экспертизой.
Настоятелю храма поставлено в известность о подозрении за распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического тоталитарного режима,
– заявили в СБУ.
Ведь у него дома следователи провели обыски, в результате которых:
- выявили и изъяли компьютерную технику с поличным;
- нашли много агитационно-пропагандистских материалов российских авторов, брошюры сепаратистского характера. В частности, были и брошюры, отрицающие право Украины на независимость, и отмечают, что "Киев, без большой России, и отдельно от России, немыслим ни в коем случае";
- обнаружили книги, в которых унижаются религиозные чувства граждан других конфессий и формируются враждебные настроения к ним;
- нашли тексты песен, которыми призывали к "пробуждению матушки-Русы" и молиться о "спасении России";
- заметили распечатки молитв, в которых упоминали Кирилла, "благословившего" российских военных убивать украинцев.
СБУ разоблачила священника УПЦ МП, пропагандировавшего коммунистический режим / Фото СБУ и прокуратуры
В настоящее время правоохранители изучают все изъятые материалы для дальнейших процессуальных действий,
– заявили в СБУ.
Более того, кроме вышеупомянутого подозрения, СБУ выяснила, что священник УПЦ МП незаконно занял земельный участок, на котором построен храм. Из-за этого также открыли дело по статье о самовольном занятии земельного участка и самовольном строительстве.
В Лавре до сих пор живет духовник Медведчука и Марченко
На территории Нижней Лавры в Киево-Печерской Лавре до сих пор живет духовник семьи подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
Исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской Лавры архимандрит Авраамий рассказал, что Марченко имела духовника, который занимался их семьей в целом – это архимандрит УПЦ МП Дамиан. Он до сих пор живет в Лавре.