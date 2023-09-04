Об этом сообщил исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской Лавры архимандрит Авраамий. Кстати, накануне он предположил, что на территории Лавры всегда работали российские агенты.

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На территории Лавры до сих пор проживает духовник Медведчука и Марченко

По словам архимандрита, духовник семьи Медведчука и Марченко до сих пор живет в Лавре. Авраамий рассказал, что лично не видел в святыне предателя и его супругу, однако Марченко точно посещала монастырь.

У нее здесь был духовник, который занимался, я так понимаю, их семьей в целом. Он сейчас в Лавре,

– заявил архимандрит.

Отметим, что речь идет об архимандрите УПЦ МП Дамиане.

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