Соответствующее сообщение появилось на сайте синода Белорусской православной церкви (БПЦ) МП 4 июля 2023 года. То есть сразу после того, как УПЦ МП не пропустила комиссию украинского Минкульта внутрь высвободившихся корпусов Нижней Лавры.

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Что известно о приглашении из Беларуси

Белорусская православная церковь московского патриархата заявила, что они с "глубокой грустью" воспринимают информацию о том, что происходит в Киево-Печерской лавре.

Там заявили, что выступают против "изгнания" братии Киево-Печерской лавры из обители, где они на протяжении десятилетий "трудятся в богоугодии и молитве на благо украинского народа".

Синод Белорусской православной церкви свидетельствует, что в случае насильственного выселения монахов из Киево-Печерской лавры, они могут найти место дальнейшего монашеского подвига в монашеских обителях Белорусской православной церкви,

– заявили в Беларуси.

Там также жаловались на то, что наместник Киево-Печерской лавры Павел Лебедь находится под арестом, а другие священнослужители лавры "лишены возможности совершать литургию и другие богослужения".

Кроме этого, в Беларуси беспокоились из-за неправдивой российской новости, что якобы Киев и ЮНЕСКО вывозят "христианские ценности" в страны Западной Европы.

Глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что "чем больше Лавра становится украинским, тем больше подгорает на болотах". Министр заверил, что единственная задача, которая стоит по отношению к Лавре – защитить ее от "русского мира" и окончательно убедиться, что все наши украинские сакральные реликвии на месте.

Ни одна сакральная ценность не покинет территорию Украины. А все похищенное России придется вернуть,

– сказал Ткаченко.

Обратите внимание! После мятежа Пригожина Беларусь заявила, что готова принять вагнеровцев. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что они "перекантовываются за свой счет".

Что происходит в Лавре