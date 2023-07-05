Відповідне повідомлення з'явилось на сайті синоду Білоруської православної церкви (БПЦ) МП 4 липня 2023 року. Тобто відразу після того, як УПЦ МП не пропустила комісію українського Мінкульту всередину вивільнених корпусів Нижньої Лаври.
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Що відомо про запрошення з Білорусі
Білоруська православна церква московського патріархату заявила, що вони з "глибоким сумом" сприймають інформацію про те, що відбувається в Києво-Печерській лаврі.
Там заявили, що виступають проти "вигнання" братії Києво-Печерської лаври з обителі, де вони протягом десятиліть "трудяться у богоугодженні та молитві на благо українського народу".
Синод Білоруської православної церкви свідчить, що у разі насильницького виселення ченців з Києво-Печерської лаври, вони можуть знайти місце подальшого чернечого подвигу в чернечих обителях Білоруської православної церкви,
– заявили в Білорусі.
Там також бідкались через те, що намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь перебуває під арештом, а інші священнослужителі лаври "позбавлені можливості відправляти літургію та інші богослужіння".
Окрім цього, в Білорусі переймались через неправдиву російську новину, що нібито Київ та ЮНЕСКО вивозять "християнські цінності" в країни Західної Європи.
Глава Міністерства культури України Олександр Ткаченко заявив, що "чим більше Лавра стає українською, тим більше підгорає на болотах". Міністр запевнив, що єдина задача, яка стоїть щодо Лаври – захистити її від "руського міра" та остаточно впевнитись, що всі наші українські сакральні реліквії на місці.
Жодна сакральна цінність не покине територію України. А все викрадене Росії доведеться повернути,
– сказав Ткаченко.
Що відбувається у Лаврі
- Українська православна церква московського патріархату мала звільнити будівлі Києво-Печерської лаври до 29 березня 2023 року. Адже Україна розірвала з церквою договір оренди.
- Перед цим московські священники вивозили речі, проте після 29 березня заявили, що не будуть виїжджати.
- Після того було декілька судів, які не стали на сторону УПЦ МП. Зокрема, спочатку Господарський суд Києва не підтримав прохання московської церкви та не заборонив виселення з Києво-Печерської лаври на час розгляду позову.
- Згодом у квітні суд заборонив перешкоджати роботі комісії Мінкульту в Києво-Печерській лаврі до закінчення судового розгляду.
- Та вже 4 липня УПЦ МП не дозволила комісії Мінкульту опечатати 5 корпусів заповідника. Мовилось про корпуси Нижньої Лаври, які монастир УПЦ МП використовував для ведення економічної діяльності. Після цього комісія написала заяву в поліцію та покинула Лавру.