Відповідне повідомлення з'явилось на сайті синоду Білоруської православної церкви (БПЦ) МП 4 липня 2023 року. Тобто відразу після того, як УПЦ МП не пропустила комісію українського Мінкульту всередину вивільнених корпусів Нижньої Лаври.

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Що відомо про запрошення з Білорусі

Білоруська православна церква московського патріархату заявила, що вони з "глибоким сумом" сприймають інформацію про те, що відбувається в Києво-Печерській лаврі.

Там заявили, що виступають проти "вигнання" братії Києво-Печерської лаври з обителі, де вони протягом десятиліть "трудяться у богоугодженні та молитві на благо українського народу".

Синод Білоруської православної церкви свідчить, що у разі насильницького виселення ченців з Києво-Печерської лаври, вони можуть знайти місце подальшого чернечого подвигу в чернечих обителях Білоруської православної церкви,

– заявили в Білорусі.

Там також бідкались через те, що намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь перебуває під арештом, а інші священнослужителі лаври "позбавлені можливості відправляти літургію та інші богослужіння".

Окрім цього, в Білорусі переймались через неправдиву російську новину, що нібито Київ та ЮНЕСКО вивозять "християнські цінності" в країни Західної Європи.

Глава Міністерства культури України Олександр Ткаченко заявив, що "чим більше Лавра стає українською, тим більше підгорає на болотах". Міністр запевнив, що єдина задача, яка стоїть щодо Лаври – захистити її від "руського міра" та остаточно впевнитись, що всі наші українські сакральні реліквії на місці.

Жодна сакральна цінність не покине територію України. А все викрадене Росії доведеться повернути,

– сказав Ткаченко.

Зверніть увагу! Після заколоту Пригожина Білорусь заявила, що готова прийняти вагнерівців. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що вони "перекантуються за свій рахунок".

Що відбувається у Лаврі