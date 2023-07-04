Зранку 4 липня до Києво-Печерської лаври прибула спеціальна комісія Міністерства культури України, яка хотіла опечатати 5 корпусів заповідника. Але їм у цьому перешкоджали віряни та ченці УПЦ МП.

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Що відбувалось у Києво-Печерській лаврі 4 липня

Представники спеціальної комісії Мінкульту повинні були опечатати кілька будівель на території нижньої Лаври, які монастир УПЦ МП використовував для ведення економічної діяльності. Проте віряни МП на чолі з ченцями не пропускали їх до об'єктів.

Заповідник жодним чином не перешкоджає здійсненню релігійної діяльності Монастиря. При цьому, доступ до частини приміщень, які не задіяні в релігійній діяльності Монастиря – є порушенням цільового використання культових будівель і має бути першочергово обмежений,

– наголосили в Мінкульті.

У своєму телеграм-каналі УПЦ МП підливала масла у вогонь та називала дії комісії незаконними. Водночас комісія зазначає, що попереджала монастир Києво-Печерської лаври про те, що 5 корпусів буде повернуто державі.

Вчора ми отримали від них відповідь, що 3 корпуси життєво необхідні для діяльності монастиря, а повернути вони готові лише 2. Коли комісія у складі 5 осіб прийшла для того, щоб оглянути приміщення, яке не використовується, то зіштовхнулася з перешкоджанням з боку прихожан,

– сказав в.о. генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко.

Комісія написала заяву та покинула Лавру

Голова комісії Мінкульту написав заяву до поліції через перешкоджання їхній роботі й покинула лавру. Представники УПЦ МП хотіли написати зустрічну заяву. Поліцейські запропонували їм зателефонувати на 102 та викликати ще одну слідчо-оперативну групу.

Після того, як комісія пішла, віряни УПЦ розблокували 56 та 69 корпуси та перейшли до головного входу монастиря, де розпочали молитовне стояння.

Зверніть увагу. 29 березня 2023 року Заповідник розірвав Договір про безоплатне користування майном з Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою. 5 червня, за результатами роботи, комісія МКІП передала Заповіднику Акти повернення об'єктів Нижньої лаври. До слова, розірвання Договору в односторонньому порядку – законне, оскільки передбачено умовами, які вказані у ньому.

Що відбувалось в Нижній Лаврі: дивіться відео