Утром 4 июля в Киево-Печерскую лавру прибыла специальная комиссия Министерства культуры Украины, которая хотела опечатать пять корпусов заповедника. Но им в этом препятствовали верующие и монахи УПЦ МП.
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Что происходило в Киево-Печерской лавре 4 июля
Представители специальной комиссии Минкульта должны были опечатать несколько зданий на территории нижней Лавры, которые монастырь УПЦ МП использовал для ведения экономической деятельности. Однако верующие МП во главе с монахами не пропустили их на объекты.
Заповедник никак не препятствует осуществлению религиозной деятельности Монастыря. При этом доступ к части помещений, которые не задействованы в религиозной деятельности Монастыря – является нарушением целевого использования культовых зданий и должен быть в первую очередь ограничен,
– отметили в Минкульте.
В своем телеграм-канале УПЦ МП подливало масла в огонь и называет действия комиссии незаконными. В то же время, комиссия отмечает, что предупреждала монастырь Киево-Печерской лавры о том, что 5 корпусов будут возвращены государству.
Вчера мы получили от них ответ, что 3 корпуса жизненно необходимы для деятельности монастыря, а вернуть они готовы только 2. Когда комиссия в составе 5 человек пришла для того, чтобы осмотреть неиспользуемое помещение, столкнулась с препятствием со стороны прихожан,
– сказал и.о. генерального директора Национального заповедника Киево-Печерская лавра Максим Остапенко.
Комиссия написала заявление и покинула Лавру
Глава комиссии Минкульта написал заявление в полицию из-за препятствования их работе и покинула Лавру. Представители УПЦ МП хотели написать встречное заявление. Полицейские предложили им позвонить по телефону на 102 и вызвать еще одну следственно-оперативную группу.
После ухода комиссия верующие УПЦ разблокировали 56 и 69 корпуса и перешли к главному входу монастыря, где начали молитвенное стояние.
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