Про це повідомив виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської Лаври архімандрит Авраамій. До речі, напередодні він припустив, що на території Лаври завжди працювали російські агенти.

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На території Лаври досі мешкає духівник Медведчука і Марченко

За словами архімандрита, духівник родини Медведчука та Марченко досі мешкає у Лаврі. Авраамій розповів, що особисто не бачив у святині зрадника та його дружину, однак Марченко точно відвідувала монастир.

У неї тут був духівник, який опікувався, я так розумію, їхньою сім’єю загалом. Він зараз у Лаврі,

– заявив архімандрит.

Зазначимо, що мовиться про архімандрита УПЦ МП Даміана.

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