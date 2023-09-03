Виконувач обов'язків намісника Києво-Печерської лаври припустив, що на території Лаври завжди працювали російські агенти. Про це архімандрит Авраамій розповів в інтерв'ю "Схемам", передає 24 Канал.

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"Керівництво Московського патріархату це замовчує"

Архімандрит зазначив, що бачив на території Лаври людей, які дивно поводилися та спілкувалися із духовенством. Він припустив, що, ймовірно, це були представники російських спецслужб.

Були факти, звичайно. Керівництво Московського патріархату про це замовчує. Але під час повномасштабного вторгнення на території Лаври дуже часто можна було побачити людей, які дуже дивно поводилися й на богослужіннях, й на зустрічах,

– підкреслив архімандрит Авраамій.

Також розповів, що Паша "Мерседес" і митрополит Онуфрій справді підтримували "рускій мір". До речі, за словами виконувача обов'язків намісника, на території Лаври досі є монахи МП.

Зверніть увагу! У розслідуванні йдеться і про те, що митрополит УПЦ МП Онуфрій (Орест Березовський) та ще понад 20 священнослужителів УПЦ МП мають російське громадянство.

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