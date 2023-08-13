Суд ухвалив рішення 11 серпня, а адвокат митрополита Павла Микита Чекман повідомив про це 13 серпня. Митрополит перебував під цілодобовим домашнім арештом із 1 квітня і носив електронний браслет, був у СІЗО, а потім вийшов під заставу. "Мерседесом" релігійного діяча назвали через любов до дорогих автівок.
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У чому полягає рішення суду
Митрополит Павло повинен буде носити електронний браслет, з'являтися в орган, який веде процес, на першу вимогу і не залишати місце проживання без дозволу слідчого.
Строк дії обов'язків продовжили в межах строку досудового розслідування, але не більше, ніж на два місяці. Прокурор просив покласти на митрополита Павла додатковий обов'язок – заборонити йому відвідувати Києво-Печерську лавру. Суд відхилив це клопотання.
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Що відомо про справу митрополита Павла
- З 29 березня монахи УПЦ МП мали звільнити всі приміщення, які орендували, оскільки Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір оренди з цією церквою. Того ж дня митрополит Павло записав відеозвернення, в якому погрожував українській владі. За словами релігійного діяча, Бог не пробачить виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври, а сльози священнослужителів падуть на голови президента та Кабінета Міністрів.
- СБУ вручила Паші "Мерседесу" підозру 1 квітня – за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та поширення матеріалів, які виправдовують російську агресію. Тоді ж пройшов допит. Нові підозри він отримав 13 липня, коли стало відомо про інтерв'ю митрополита. Він не вважає Україну суверенною державою, а російсько-українську війну називає "громадянським конфліктом". Тому до старих підозр додалися заперечення збройної агресії Росії і порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно.
- Прокуратура клопотала про запобіжний захід. 1 квітня суд призначив Паші "Мерседесу" цілодобовий домашній арешт на 60 днів із зобов'язанням носити електронний браслет. Митрополит Павло відбував домашній арешт за місцем своєї реєстрації – у селі Вороньків Київської області. Він скаржився, що там немає зв'язку, світла і навіть "нема, де ночувати".
- 29 травня і 30 червня суд продовжував арешт митрополитові на два місяці, а 14 липня його відправили у СІЗО. До такого кроку вдалися тому, що Паша "Мерседес" спілкувався зі свідками, а отже міг вплинути на перебіг справи. На суді він сказав, що не вважає Росію агресоркою.
- 7 серпня адвокат митрополита Павла (Лебідя) заявив: за колишнього намісника лаври внесли заставу в розмірі 900 тисяч доларів, тобто 33 300 000 гривень. Це нібито "спільна заслуга всіх парафіян", завдяки якій Паша "Мерседес" зміг вийти із СІЗО.
- У СБУ сказали, що внесення застави не вплине на розгляд справи: він усе одно носитиме електронний браслет і не зможе поїхати з села Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого. Також він має з'являтися до правоохоронців і не може спілкуватися зі свідками.