Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ANSA.

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Коли та де поховають Папу Франциска

Похорон відбудеться протягом 9 днів, а конклав для обрання його наступника – протягом місяця. П

Як пише BBC, Папу поховають у базиліці Санта-Марія Маджоре. Це одна із чотирьох головних папських базилік у Римі.

Таким чином Франциск буде першим Папою за понад 100 років, якого поховають за межами Ватикану.

Нагадаємо, що він хотів спрощену процедуру свого похорону.

Франциск відмовився від традиційної церемонії з трьома вкладеними трунами та публічним прощанням на катафалку. Під час прощання тіло Папи лежатиме у відкритій труні з дерева, облицьованій цинком.

Також її не будуть підіймати на платформі у базиліці Святого Петра для загального огляду.

24 Канал розповідав про те, що відбувається, коли помирає Папа. Ви можете ознайомитися із багатовіковими традиціями прощання із понтифіками та процесом обрання наступників.

У труну із тілом також, ймовірно, покладуть рогіто – документ із 1000 слів, який розповідає про його життєвий шлях.