Суд принял решение 11 августа, а адвокат митрополита Павла Никита Чекман сообщил об этом 13 августа. Митрополит находился под круглосуточным домашним арестом с 1 апреля и носил электронный браслет, был в СИЗО, а затем вышел под залог. "Мерседесом" религиозного деятеля назвали из-за любви к дорогим автомобилям.

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В чем заключается решение суда

Митрополит Павел должен будет носить электронный браслет, являться в орган, ведущий процесс, по первому требованию и не оставлять место жительства без разрешения следователя.

Срок действия обязанностей продлили в пределах срока досудебного расследования, но не более чем на два месяца. Прокурор просил возложить на митрополита Павла дополнительную обязанность – запретить ему посещать Киево-Печерскую лавру. Суд отклонил это ходатайство.

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Что известно о деле митрополита Павла