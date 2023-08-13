Суд принял решение 11 августа, а адвокат митрополита Павла Никита Чекман сообщил об этом 13 августа. Митрополит находился под круглосуточным домашним арестом с 1 апреля и носил электронный браслет, был в СИЗО, а затем вышел под залог. "Мерседесом" религиозного деятеля назвали из-за любви к дорогим автомобилям.
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В чем заключается решение суда
Митрополит Павел должен будет носить электронный браслет, являться в орган, ведущий процесс, по первому требованию и не оставлять место жительства без разрешения следователя.
Срок действия обязанностей продлили в пределах срока досудебного расследования, но не более чем на два месяца. Прокурор просил возложить на митрополита Павла дополнительную обязанность – запретить ему посещать Киево-Печерскую лавру. Суд отклонил это ходатайство.
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Что известно о деле митрополита Павла
- С 29 марта монахи УПЦ МП должны были освободить все арендуемые помещения, поскольку Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор аренды с этой церковью. В тот же день митрополит Павел записал видеообращение, в котором угрожал украинским властям. По словам религиозного деятеля, Бог не простит выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры, а слезы священнослужителей падут на головы президента и Кабинета Министров.
- СБУ вручила Паше "Мерседесу" подозрение 1 апреля – за разжигание межрелигиозной розни и распространение материалов, оправдывающих российскую агрессию. Тогда же прошел допрос. Новые подозрения он получил 13 июля, когда стало известно об интервью митрополиту. Он не считает Украину суверенным государством, а российско-украинскую войну называет "гражданским конфликтом". Поэтому к старым подозрениям добавились отрицание вооруженной агрессии России и нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно.
- Прокуратура ходатайствовала о мере пресечения. 1 апреля суд назначил Паше "Мерседесу" круглосуточный домашний арест на 60 дней с обязательством носить электронный браслет. Митрополит Павел отбывал домашний арест по месту своей регистрации – в селе Вороньков Киевской области. Он жаловался, что там нет связи, света и даже "негде ночевать".
- 29 мая и 30 июня суд продолжал арест митрополиту на два месяца, а 14 июля его отправили в СИЗО. К такому шагу прибегли потому, что Паша "Мерседес" общался со свидетелями, а значит, мог повлиять на ход дела. На суде он сказал, что не считает Россию агрессором.
- 7 августа адвокат митрополита Павла (Лебедя) заявил: за бывшего наместника лавры внесли залог в размере 900 тысяч долларов, то есть 33 300 000 гривен. Это якобы "общая заслуга всех прихожан", благодаря которой Паша "Мерседес" смог выйти из СИЗО.
- В СБУ сказали, что внесение залога не повлияет на рассмотрение дела: он все равно будет носить электронный браслет и не сможет уехать из села Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя. Также он должен являться к правоохранителям и не может общаться со свидетелями.