Розслідувачі відвідали закритий об'єкт на території Києво-Печерської Лаври – колишню резиденцію предстоятеля УПЦ Московського патріархату Онуфрія. Туди раніше журналістам було зась.

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Воно й не дивно, оскільки в будівлі преса могла б побачити портрет патріарха російської православної церкви Кирила та розкішні місця відпочину "агентів ФСБ в рясах".

Розслідування щодо дільності УПЦ МП в Лаврі

З-поміж іншого, у матеріалі йдеться про те, що у колишній резиденції Онуфрія є кімната для переговорів, трапезна, а також приміщення, де вже під час широкомасштабної російсько-української війни було проведено молитву за російських військовополонених.

Тут була тільки "духовна вища еліта" – не смертні люди. Це були представники такої "вищої еліти", які були благодійниками УПЦ МП, які підтримували різними способами цю ідеологію "руского міру". Тут святкували "перемогу" в тому, що їм вдалося вкотре обдурити українців,

– констатував виконувач обов'язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій.

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Зверніть увагу! У цьому розслідування йдеться і про те, що митрополит Онуфрій (Орест Березовський) і ще понад 20 священнослужителів УПЦ МП мають російське громадянство, а духівник зрадника Медведчука досі мешкає у Лаврі як "монах".

Погрози Паші "Мерседеса"

Виконувач обов'язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій розповів про погрози з боку попереднього намісника Києво-Печерської Лаври Паші "Мерседеса" (Лебедя). Він надсилав відповідні повідомлення.

Ці їхні залякування, погрози та переслідування лише загартовують мене та свідчать про те, що я – на правильному шляху… Їхні методи – це московські методи. Заборонити, залякати. Це говорить про їхню малоосвіченість, а також безсилля.

Як виганяли московських попів