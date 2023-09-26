В пресс-службе СБУ рассказали, что клирик хранил вражеские арсеналы в двух схронах. Один из них – прямо на территории строительства нового храма УПЦ МП в Херсоне.

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Торговца в рясе задержали "на горячем"

Сотрудники СБУ задержали его "на горячем" – поэтапно задокументировав попытку продать два переносных зенитно-ракетных комплекса Игла с комплектующими.

По данным следствия, в "дополнение" к этим ПЗРК священник "предлагал" приобрести боеприпасы к ручным противотанковым гранатометам РПГ-7. Стоимость средств поражения "продавец в рясе" оценил в 115 тысяч гривен.



Священника задержали "на горячем" / Фото СБУ

Фигурант подыскивал своих клиентов через собственные связи, в том числе в криминальных кругах. В СБУ подчеркнули, что поставка оружия в представители преступного мира могла привести к обострению внутренней обстановки в Херсоне, в частности из-за попыток провокаций со стороны российских спецслужб.



Священник хранил оружие в двух тайниках / Фото СБУ

Какое оружие изъяли

Во время осмотра хранения на территории строительства нового храма УПЦ МП в Херсоне изъято 5 выстрелов и 2 пороховых заряда для гранатометов.

Второй тайник был оборудован в подвале девятиэтажного дома. Там священник хранил:

пулемет и автомат Калашникова с комплектующими;

три боевых гранаты Ф-1;

почти 7 тысяч патронов к автоматическому оружию, в том числе крупнокалиберных образцов.



Все найденное оружие изъято / Фото СБУ



Священник искал клиентов в криминальных кругах / Фото СБУ

Что угрожает священнику

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 7 лет заключения. Все изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, а в дальнейшем будут переданы на нужды ВСУ.