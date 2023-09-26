У пресслужбі СБУ розповіли, що клірик зберігав ворожі арсенали у двох схронах. Один із них – просто на території будівництва нового храму УПЦ МП у Херсоні.

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Торговця в рясі затримали "на гарячому"

Співробітники СБУ затримали його "на гарячому" – поетапно задокументувавши спробу продати два переносних зенітно-ракетних комплекси Ігла з комплектуючими.

За даними слідства, у "доповнення" до цих ПЗРК священник "пропонував" придбати боєприпаси до ручних протитанкових гранатометів РПГ-7. Вартість засобів ураження "продавець у рясі" оцінив в 115 тисяч гривень.



Священника затримали "на гарячому" / Фото СБУ

Фігурант підшукував своїх клієнтів через власні зв'язки, у тому числі в кримінальних колах. У СБУ наголосили, що постачання зброї до представників злочинного світу могло спричинити до загострення внутрішньої обстановки у Херсоні, зокрема через спроби провокацій з боку російських спецслужб.



Священник зберігав зброю у двох сховах / Фото СБУ

Яку зброю вилучили

Під час огляду схрону на території будівництва нового храму УПЦ МП у Херсоні вилучено 5 пострілів та 2 порохових заряди для гранатометів.

Другий схрон був обладнаний у підвалі дев'ятиповерхового будинку. Там священник зберігав:

кулемет і автомат Калашникова з комплектуючими;

три бойові гранати Ф-1;

майже 7 тисяч набоїв до автоматичної зброї, у тому числі великокаліберних зразків.



Усю знайдену зброю вилучено / Фото СБУ



Священник шукав клієнтів у кримінальних колах / Фото СБУ

Що загрожує священнику

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Суд обрав для нього запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 7 років ув'язнення. Уся вилучена зброя і боєприпаси направлені на експертизу, а надалі будуть передані на потреби ЗСУ.