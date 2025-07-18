Військовий аналітик Ян Матвєєв у розмові з 24 Каналом наголосив на тому, що відбувся докорінний перелом ситуації, риторика президента США суттєво змінилася.

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На що сподівався Путін?

Матвєєв пояснив, що звісно можна міркувати про те, що безоплатно Трамп не хоче допомогти озброєнням Україні чи про те, що постачання зброї (за яку мають заплатити США країни ЄС) будуть лише через певний термін, або ж Штати вирішать не передавати далекобійну зброю, але найважливіше, на його погляд, криється в іншому.

"Раніше всі остерігались того, що Трамп не буде постачати взагалі ніякої зброї, а США – головний постачальник і саме в них найбільші запаси й можливості. Увесь час ми обговорювали те, як ЗСУ будуть справлятися без цієї допомоги. Всі говорили, що буде дуже складно. Однак ситуація змінилась", – підкреслив Матвєєв.

Сьогодні, зі слів військового експерта, українська армія певною мірою може сподіватися на американську зброю. Це змінює ситуацію і для Путіна. Адже, на думку Матвєєва, він ймовірно припускав разом зі своїм генштабом, що через один – три місяці нарешті байденівське постачання озброєння для України завершиться і тоді російська армія зможе натиснути на фронті й досягти успіхів. Однак такої можливості вже немає.

Чи зміниться ситуація на фронті впродовж 50 днів?

Військовий експерт зауважив на тому, що не вірить в інформацію, яку пишуть західні ЗМІ, що Росія може найближчим часом здійснити наступ, залучивши 160 тисяч бійців. З його слів, російських новобранців командування одразу направляє в зону бойових дій, а значить резервів немає.

Якщо ці 160 тисяч осіб десь перебували, був такий резерв, чого ж його ніде не використали? Наприклад, у Сумській області, бо там зовсім не схоже на те, що формування "буферної зони" завершене. Російські війська продовжують атакувати Юнаківку, намагаються її захопити. Якби були резерви, їх ввели у бій,

– пояснив Матвєєв.

Він розповів, що зараз російська армія ще більше активізувалась. Наступ росіян не зупиняється, взагалі стиль цієї війни проглядається у тому, що війська Росії атакують постійно, роблячи певні паузи.

"Те, що ми бачимо – це результат взаємних дій. Наприклад, на Покровському напрямку протягом весни начебто було спокійно, здавалося, що фронт стоїть, а насправді там відбувалось найбільше боїв. Це найактивніший напрямок протягом цього року. Росія не просувалась, бо не давали це зробити ЗСУ, а не тому, що з її боку було мало атак", – зазначив Матвєєв.

На інших ділянках, наприклад, на Харківщині, росіянам вдалося окупувати село Мілове, а на Запоріжжі Кам'янське. Проте, як зауважив Матвєєв, не факт, що там були серйозні бої, ці території ймовірно були не настільки важливі, аби ЗСУ зосереджувати там великі сили. Військовий експерт уточнив, що на Покровському напрямку може відбуватись сотня атак і це не дає Росії зовсім ніякого просування, а на цих відтинках міг бути один штурм, який призвів до захоплення територій.

Весняний наступ росіян з травня поступово перетік у літо, він не зупинявся. Звісно, що це виснажує обидві армії, але українську трохи сильніше, тому що вона програє у кількості особового складу,

– озвучив військовий експерт.

А от Росія, зі слів Матвєєва, завдяки надходженню новобранців може собі дозволити постійно атакувати піхотою. З огляду на те що байденівські постачання зброї вичерпувались, боєприпасів залишалось менше, боєздатність ЗСУ знижувалась. Військовий експерт наголосив на тому, що на певних відрізках фронту відбулись локальні прориви росіян через виснаженість українських військ.

Він прогнозує, що протягом наступних 50 днів, які Трамп дав Росії на укладання мирної угоди, ситуація на фронті навряд чи кардинально зміниться. Можливо, на певних ділянках, де російські війська могли б поберегтися, стануть активнішими й командування кине їх в бій, що призведе до ще більших втрат.