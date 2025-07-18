Також непростою залишається ситуація в Сумській області. Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Володимира Зеленського.

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Де найскладніша ситуація на фронті?

Основним пріоритетом Сил оборони є захист на Покровському напрямку та іншій території Донецької області. Як зазначив президент, головнокомандувач і міністр оборони вже визначали потреби армії в засобах, що необхідні для результативного знищення окупантів і відчутних українських далекобійних ударів.

Окрім Донеччини російська армія наступає в прикордонних районах Сумської та Харківської областей, де ситуація є так само складною. Також страждають люди в Херсонській та Миколаївській областях, атакуючи населені пункти дронами. Зеленський додав, що ворог обов'язково відчує відповідь українців.

Кожне російське намагання прориватись уперед має отримувати належну вогневу відповідь українських сил. Зокрема, знищуємо російські диверсійні групи, які намагаються просуватись і заходити в українські міста й села. У жодної такої російської ДРГ шансів на виживання не буде,

– зазначив український лідер.

Влада відзначає за бої на Покровському напрямку воїнів Сил спеціальних операцій і 59 штурмової бригади Сил безпілотних систем. На Новопавлівському напрямку особливо відзначилися військові 5 штурмової бригади та 225 окремого штурмового полку.

Нагадаємо, за інформацією ISW, за добу українські військові мали успіх на Покровському напрямку. Натомість російські війська просунулися в напрямку Борової, що в Харківській області.