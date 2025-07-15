Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил об ожидании сигнала со стороны Киева.

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Что заявили в Кремле о переговорах?

Дмитрий Песков заявил, что Россия готова продолжать прямые переговоры с Украиной и все еще ждет сигнала из Киева относительно того, когда может состояться следующий раунд мирных переговоров между сторонами.

В то же время он раскритиковал заявление Дональда Трампа об объявлении новых поставок оружия в Украину, назвав это сигналом к продолжению войны, а не сигналом о желании достижения мира.

В то же время Сергей Рябков заявил, что Москва готова к переговорам после того, как Дональд Трамп пригрозил санкциями покупателям российского экспорта. Впрочем, он также сказал, что Россия не воспринимает ультиматумы.

Напомним, накануне американский президент прокомментировал свои отношения с российским диктатором. Дональд Трамп заявил, что разочарован Владимиром Путиным, однако "еще не все закончено".