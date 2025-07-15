Россия восприняла 50-дневный ультиматум от Трампа как зеленый свет для завершения своего жестокого летнего наступления в Украине, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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На что рассчитывает Россия?

Ведь только в начале сентября, если не будет достигнуто никакого мирного соглашения, могут начать действовать 100-процентные пошлины на российские товары и вторичные санкции против торговых партнеров Москвы.

В Кремле чиновники тихо вздыхают с облегчением. В конце концов, все могло быть значительно хуже.

Санкции могли быть введены немедленно – если бы Трамп этого захотел, или быть значительно строже, например, на уровне 500-процентных пошлин, предложенных в двухпартийном законопроекте в Сенате США.

В то же время Россия уже адаптировалась к ограничениям. Кремль создал сложную, но гибкую систему обходных механизмов, чтобы удерживать свою уязвимую экономику на плаву, не меняя своей агрессивной политики.

"Жизнь показала, что никакие санкционные решения против России не дают результата", – прокомментировал новый ультиматум от Трапа депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

Кроме того, инсайдеры Кремля подозревают, что 50 дней – более чем достаточный срок, чтобы военное наступление в Украине дало результаты. А если нет – Трамп, известный своими переменами настроения, вполне может снова изменить позицию в отношении России.

Обратите внимание! Во время разговора с Трампом 3 июля Путин заявил, что планирует продолжать наступление в течение следующих 60 дней с целью оккупировать все украинские области, где российские войска имеют значительное присутствие.

"За 50 дней, ой, сколько всего может измениться – и на поле боя, и в настроениях тех, кто у власти в США и НАТО", – написал в соцсетях известный российский сенатор Константин Косачев. Он подчеркнул, что Россия имеет долгосрочную стратегию в Украине, тогда как администрация Трампа – непоследовательна и капризна.

В то же время Россия искренне обеспокоена перспективой поступления в Украину американского оружия, даже оборонных систем – в частности Patriot, защищающих от воздушных атак.

Ежедневными обстрелами Москва стремится истощить волю украинцев к сопротивлению, подорвать политическую решимость в Европе – и заставить Украину капитулировать.

Однако договоренность о передаче Украине новых систем Patriot, делает этот сценарий менее вероятным.

На государственном телевидении, которое полностью контролируется Кремлем, разворот Вашингтона к предоставлению оружия Украине резко критикуют, сравнивая Трампа с его предшественником, широко презираемым в России.