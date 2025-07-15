Росія сприйняла 50-денний ультиматум від Трампа як зелене світло для завершення свого жорстокого літнього наступу в Україні, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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На що розраховує Росія?

Адже лише на початку вересня, якщо не буде досягнуто жодної мирної угоди, можуть почати діяти 100-відсоткові мита на російські товари та вторинні санкції проти торговельних партнерів Москви.

У Кремлі посадовці тихо зітхають з полегшенням. Зрештою, все могло бути значно гірше.

Санкції могли бути введені негайно – якби Трамп цього захотів, або бути значно суворішими, наприклад, на рівні 500-відсоткових мит, запропонованих у двопартійному законопроєкті в Сенаті США.

Водночас Росія вже адаптувалася до обмежень. Кремль створив складну, але гнучку систему обхідних механізмів, щоб утримувати свою вразливу економіку на плаву, не змінюючи своєї агресивної політики.

"Життя показало, що жодні санкційні рішення проти Росії не дають результату", – прокоментував новий ультиматум від Трапа депутат Держдуми Анатолій Аксаков.

Крім того, інсайдери Кремля підозрюють, що 50 днів – більш ніж достатній термін, щоб військовий наступ у Україні дав результати. А якщо ні – Трамп, відомий своїми змінами настрою, цілком може знову змінити позицію щодо Росії.

Зверніть увагу! Під час розмови із Трампом 3 липня Путін заявив, що планує продовжувати наступ упродовж наступних 60 днів з метою окупувати усі українські області, де російські війська мають значну присутність.

"За 50 днів, ой, скільки всього може змінитися – і на полі бою, і в настроях тих, хто при владі в США та НАТО", – написав у соцмережах відомий російський сенатор Костянтин Косачов. Він підкреслив, що Росія має довгострокову стратегію в Україні, тоді як адміністрація Трампа – непослідовна і примхлива.

Водночас Росія щиро занепокоєна перспективою надходження до України американської зброї, навіть оборонних систем – зокрема Patriot, що захищають від повітряних атак.

Щоденними обстрілами Москва прагне виснажити волю українців до спротиву, підірвати політичну рішучість у Європі – і змусити Україну капітулювати.

Однак домовленість про передачу Україні нових систем Patriot, робить цей сценарій менш імовірним.

На державному телебаченні, яке повністю контролюється Кремлем, розворот Вашингтона до надання зброї Україні різко критикують, порівнюючи Трампа з його попередником, широко зневажаним у Росії.